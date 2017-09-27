Причиной смерти Юнниковой могла стать страшная болезнь

Новость о смерти 37-летней актрисы Натальи Юнниковой шокировала поклонников. Звезда сериала "Возвращение Мухтара" на минувшей неделе упала у себя дома, ударилась головой и потеряла сознание, передают Dni.

У артистки произошло обширное кровоизлияние в мозг, в тяжелом состоянии она находилась в реанимации. Врачи ввели пациентку в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких.

Специалисты предположили, что Наталью сразил инсульт, в результате которого она потеряла равновесие, упала и сильно ударилась головой об угол стола. Теперь медики говорят, что причиной смерти мог стать серьезный недуг.

Осенью 2016 года Юнникову экстренно госпитализировали. О прямой угрозе для жизни речь не шла, но предполагаемый диагноз был неутешительным. Врачи забили тревогу и стали упрашивать актрису прервать работу ради обследования. По слухам, у нее подозревали патологическое нарушение сердечного ритма.

Так называемый кардиогенный обморок, который мог случиться с Юнниковой, возникает при развитии внезапных осложнений сердечно-сосудистого заболевания и всегда сопряжен с повышенным риском смерти. Официальную причину ухода актрисы из жизни установит вскрытие.