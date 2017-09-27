Анастасия Волочкова в ярости от наглости прислуги

Анастасия Волочкова поведала, что платила Рае 70 тысяч рублей (около 1000 евро) в месяц плюс каждую неделю клала на ее карту 35 тысяч на еду и прочие домашние нужды. И это притом, что балерина питается только овощными супчиками, салатными листьями и отварной курицей без соли, а ее дочь Ариадна – макаронами с котлетами и чиабаттой, пишут Dni.ru.

"Когда моя мама мне сказала, что Рая сумками вывозит продукты из дома, я сначала не поверила, потому что с мамой у нас достаточно сложные отношения. Потом мне об этом стала говорить Ариша. Я решила проверить по записям видеокамер. Оказалось, за продуктами регулярно приезжал муж Раи. Она сгружала в его машину не только еду, но и вещи, включая одеяла и подушки, которые я купила для своего нового дома", – рассказала Волочкова.

Затем балерина выяснила, что сын Раи был судим за убийство человека в пьяной драке. Да и ее супруг якобы тоже оказался человеком, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Однако, по словам Волочковой, она закрывала глаза на это. Тем не менее в какой-то момент Анастасия поняла, что ее добротой пользуются в своих корыстных целях.

"Я начала контролировать расход продуктов, сказала, что теперь деньги будут приходить на специальную карточку. И Рая сильно изменилась. В последнее время она так обнаглела, что даже перестала кормить завтраком моего ребенка. Дочка рано встает в школу, я порой на гастролях. И тут Рая заявляет: "Я не буду Аришу будить в школу и кормить ее завтраками!" Я и на это закрыла глаза, подумала: Рая ведь не Аришина няня. Потом дошло до того, что домработница заявила: "Я не буду кормить ваших гостей!" – цитирует Анастасию Волочкову сайт "Комсомольская правда". А еще, по словам балерины, Рая якобы регулярно забирала одежду и обувь ее дочери Ариадны.