Елена Проклова назвала причину смерти своих детей (ВИДЕО)

Актриса рассказала о том, что в браке с Александром, с которым они прожили четыре года, у нее умерли два сына-близнеца. Малыши родились мертвыми. По словам Елены, она тяжело переживала смерть детей. На передаче Проклова назвала причину их гибели, пишут Dni.ru.

Артистка отметила, что это не ошибка врачей, поскольку тогда у специалистов не было возможности полностью обследовать организм роженицы. "Это скорее врачебное незнание. В то время не делали анализ гемостаза – свертываемости крови, а у меня она очень густая. Из-за этого мои дети погибали. Плод недополучает питания, ребенок неправильно развивается, становится нежизнеспособным к моменту рождения. У меня так умерли два сына от Александра и один от Андрея", – поведала Проклова.

Савелов-Дерябин так и не смирился с потерей детей. После трагедии в их паре начался разлад. Елена призналась, что для нее стало шоком заявление супруга. "Для меня Сашина фраза: "Все, что ни делается, – все к лучшему", стала ножом, который отрезал отношения", – сообщила Проклова.

В свою очередь Александр поделился с экспертами, что любил жену и не желал причинять ей боль. "Я сказал это, чтобы успокоить ее, объяснить, что все впереди, мы ведь были молоды", - рассказал экс-супруг Прокловой в студии.

Специалисты задали вопрос Дерябину, винил ли он актрису в смерти близнецов, когда они были семьей. Александр ответил отрицательно. Это оказалось правдой. Но спустя время, когда он узнал, что ранее жена неоднократно прерывала беременность и не сообщала ему о своих проблемах со здоровьем, начал осуждать Проклову.

Он признался, что до сих пор не простил ее за смерть сыновей. "В глубине души не простил. А когда узнал об абортах…" - сказал Александр.

Проклова рассказала, что первый раз прервала беременность в 18 лет. "Я жила в семье атеистов. Я большая грешница", – поделилась актриса. По ее словам, она сделала это не по своей воле. "Это был родной и близкий человек, меня отвела бабушка", – добавила кинозвезда.

Выяснилось, что и у бывшего мужа Елены Андрея Тришина тоже остались тяжелые воспоминания от совместной жизни с артисткой, о которых он также рассказал гостям и экспертам в студии. При этом он не переставал повторять, что до сих пор любит бывшую избранницу, что специалисты признали ложью.