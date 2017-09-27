Реклама Центристской партии случайно оказалась под заголовком: «В Эстонии более тысячи осужденных педофилов»
27 сентября 2017 г., 12:50
Вчера в Postimees вышла статья с заголовком: «В Эстонии более тысячи признанных виновными педофилов». Читатели данного материала к своему удивлению прямо под заголовком в смартфонах увидели рекламу кандидатов от Центристской партии, пишет Elu24.
В соцсетях активно начали распространяться скриншоты этой "неловкости", один из читателей даже отметил, что в рекламе Юри Ратаса под этим заголовком содержится следующий текст: "оставь свой контакт, чтобы я мог тебе написать". Конечно же, это всего лишь смешное совпадение. В интернет-изданиях такое не редкость.
/ Postimees.ee / скриншот