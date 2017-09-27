Место, в котором британцы проводят еще больше времени, чем в качалке

И это туалет (уборная, сортир, нужник, толчок, клозет, гальюн, WC — кому как удобнее), пишет Mport.ua.

Согласно экспертам из UKActive, среднестатистический британец на унитазе торчит 3 часа и 9 минут в неделю. И такой же среднестатистический британец в зале проводит лишь 1 час 30 минут на 7 дней.

И это при том, что лишь 12% из опрошенных 2000 респондентов ходили на консультации и знают, как именно им упражняться / что качать / как это делать / сколько времени уделять кардио.

Среди опрошенных целых 64% — те, кто просиживает 6 и более часов в день. Слава аллахам, у них это просто сидячая работа, а не расстройства кишечника. Но это этого не легче.

“Сидячая работа и пассивный образ жизни — тихий убийца“, — говорит CEO UKActive Стивен Уард.

Просиживая более шести часов в день ты нарываешься на повышенный уровень холестерина, высокое артериальное давление, диабет, инфаркт, инсульт...

Ох уж эти отговорки

Участники опроса комментируют:

“Работа — главная преграда на пути к спорту“.

Хватит ныть и жаловаться на работу. Это все твоя бесхозность. Даже если у тебя сидячая работа, вставай раз в полчаса — выходи подышать свежим воздухом или хотя бы прогуляться по офису.

А еще лучше — прямо возле рабочего кресла сделай зарядку, правильно расслабься, разомни осанку и успокой поясницу.