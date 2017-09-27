Эвелин Ильвес подсказала, что делать гражданам Эстонии с высшим образованием

В колонке журнала Naisteleht Ильвес пишет о тренде, который распространяется в Эстонии, особенно среди людей с высшим образованием. Люди отказываются от своей повседневной конторской работы и находят себя там, где что-то можно сделать своими руками. Экс-первая леди страны высоко ценит смелых людей, которые готовы на такие жизненные перевороты.

«Граждане с высшим образованием целеустремленно направляются в профессиональные училища. Это круто!» - пишет дама.

Подружившаяся с морским воздухом на Хийумаа Эвелин Ильвес считает, что людям, отказывающимся от природы и проводящим слишком много времени в кабинетах, крася ногти, следует побороть себя и пойти в лес!