Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Эвелин Ильвес подсказала, что делать гражданам Эстонии с высшим образованием

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Marko Saarm/Sakala/Scanpix

Хозяйка эстонского сезонного ресторана Roog Эвелин Ильвес уже с весны живет на Хийумаа и, кажется, городская жизнь для нее по-прежнему не так симпатична, как несколько лет назад.

В колонке журнала Naisteleht Ильвес пишет о тренде, который распространяется в Эстонии, особенно среди людей с высшим образованием. Люди отказываются от своей повседневной конторской работы и находят себя там, где что-то можно сделать своими руками. Экс-первая леди страны высоко ценит смелых людей, которые готовы на такие жизненные перевороты.

«Граждане с высшим образованием целеустремленно направляются в профессиональные училища. Это круто!» - пишет дама.

Подружившаяся с морским воздухом на Хийумаа Эвелин Ильвес считает, что людям, отказывающимся от природы и проводящим слишком много времени в кабинетах, крася ногти, следует побороть себя и пойти в лес!

Наверх