Как долго стоять в планке, чтобы добиться результата

Планка — хорошее упражнение для того, чтобы укрепить мышцы кора, пресс, бедра и ягодицы. Даже если ты знаешь, как делать планку, не факт, что ты в курсе, как долго в ней нужно стоять, пишет Mport.ua.

Ответом на вопрос поделился Альберт Матени, основатель SoHo Strength Lab (сайт для жаждущих тренироваться в режиме онлайн) и консультант Promix Nutrition (спортпит).

“Планку можно выполнять ежедневно. Норма: от десяти секунд до минуты. Только так сможешь поддерживать свой кор в норме“, — говорит Альберт.

А вот Дуг Склар (еще один фитнес-тренер и основатель сайта PhilanthroFIT, Нью-Йорк) советует выполнять 3 сета по 60 секунд. “Можно и по 30 или 10 секунд, главное — чтобы ты достоял“, — говорит Дуг.

Такие “короткометражные“ тренировки по мнению Склара не хуже прокачают мышцы кора, чем длительные простои в планке по 60+ секунд.

Далее передаем слово снова Альберту Матени:

“Идеальное время для планки — 1 минута. Можешь больше? Значит, твои мышцы для обычной планки достаточно крепки. Попробуй более тяжелые виды упражнения“.

Более тяжелые виды планки. Вот: