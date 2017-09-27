Как жизнь помотала покойную актрису Наталью Юнникову

Артистка умерла в одной из московских больниц, так и не выйдя из комы. Наталья, по отзывам коллег и близких, жила в бешеном ритме, не щадя себя. Трудностей она не боялась. Юнникова с детства грезила кинематографом – и осуществила свою мечту. Однако жизнь помотала ее, прежде чем она исполнила звездную роль в фильме "Возвращение Мухтара", пишут Dni.ru.

Родилась Наталья в Липецке, после школы подала документы в несколько столичных театральных вузов, и сразу три одобрили ее кандидатуру. Она остановила свой выбор на Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина.

В институте Юнникова встретила первую любовь – Антона Федотова, вскоре вышла замуж, а по окончании вуза вместе с ним уехала на постоянное место жительства в Израиль. Но там Наталья как актриса не стала востребованной. Однажды ей предложили попробовать себя в качестве телеведущей. Артистка согласилась: была лицом нескольких развлекательных передач на канале "Израиль Плюс", сама написала сценарий программ "Алые паруса" и "Недетские забавы".

Также в Израиле Юнникова попробовала себя в роли продюсера, снималась в рекламе, занималась дублированием фильмов. Однако финансовой независимости ей добиться так и не удалось.

В 2006 году она вернулась в Москву, поскольку в Израиле шла война. На родине она вновь начала карьеру с чистого листа. Пройдя множество кастингов, актриса все же получила роль Елены Делагард в фильме "Ермоловы". Но участие в ленте не сделало ее звездой.

Позже Юнникова получила предложение поработать в Киеве ведущей центрального телеканала "Интер". Она согласилась и переехала в столицу Украины. Но мечту о кинокарьере не оставила. И вот удача улыбнулась актрисе – вскоре ей начали предлагать роли в отечественных телесериалах.

Сначала были две небольшие работы в таких лентах, как "Паутина-1" (Катя Туманова) и "Личная жизнь доктора Селивановой" (Людмила Дроздова). Далее ей предложили роль следователя Василисы Михайловой в четвертом сезоне сериала "Возвращение Мухтара". Эта работа и сделала ее известной. В этом проекте она участвовала с 2007 по 2014 годы (с четвертого по девятый сезоны).

Однако, по словам актрисы, работа в криминальном сериале не только принесла ей популярность, но и сделала заложницей одного амплуа. "Теперь хочу забыть о сериале. Из-за этой роли меня больше никуда не берут. Я не считаю следователя Василису Михайлову своим достижением, уверена: главной роли в своей жизни я еще не сыграла. Очень хочу сняться в драме, я не боюсь быть на экране страшной", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда". Но главная роль, к сожалению, в жизни актрисы так и не случилась.