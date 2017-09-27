Дмитрий Маликов признался, что у него финансовые проблемы

Как оказалось, его пост носит юмористический характер. На фото Дмитрий запечатлен с главными героями известного мультсериала «Маша и Медведь». В комментарии к фото Маликов написал: «Сегодня работаю аниматором... Борьба с нуждой... Машка офигела чуток от встречи с кумиром». Поклонники по достоинству оценили чувство юмора певца, пишет 7d.org.ua.

Сегодня работаю аниматором.. Борьба с нуждой.. Машка офигела чуток от встречи с кумиром))) а мишка пьяненький.. Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Сен 26 2017 в 5:07 PDT