Дмитрий Маликов признался, что у него финансовые проблемы
27 сентября 2017 г., 10:33
Вчера известный певец Дмитрий Маликов оставил в своем "Инстаграме" тревожное послание. Артист находится в нужде.
Как оказалось, его пост носит юмористический характер. На фото Дмитрий запечатлен с главными героями известного мультсериала «Маша и Медведь». В комментарии к фото Маликов написал: «Сегодня работаю аниматором... Борьба с нуждой... Машка офигела чуток от встречи с кумиром». Поклонники по достоинству оценили чувство юмора певца, пишет 7d.org.ua.