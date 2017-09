Эстонским детям показали в мультфильме «Пчелка Майя» мужское достоинство (ФОТО)

Этот мультик популярен и среди эстонских детей. В Эстонии его дистрибьютором является фирма Estinfilm, сам мультфильм еще был доступен к показу на домашней странице Telia Minu TV, сообщает Elu24.

«К сожалению, иногда приходится сталкиваться с ситуациями, в которых чья-то неуместная шутка ставит под удар и другие стороны. Мы решили удалить названный эпизод из нашей базы и обязательно сообщим об этом дистрибьютору», - сказал руководитель отдела развлечений и мультимедиа Telis Eesti Карл Антон порталу ERR Menu.

