У меня совпало, проверь и ты! Алкоголь, от которого самое страшное похмелье

Первое похмелье — как первый секс: ты его не забудешь никогда. Это одно из самых тяжелых событий для твоего тогда еще алкогольно-девственного организма. А вот чтобы остальные бодуны не были такими же дрянными, вырежь из рациона текилу. И вот почему.

Американские эксперты из Addictions.com на своем сайте провели социальный опрос, в котором приняли участие 2 тысячи 148 респондентов. Тема опроса: назвать спиртное, после которого самое тяжелое похмелье. Итог:

текила — 22,9%;

водка — 21%.

Еще респонденты в рамках опроса рассказали, что самое постыдное они вытворяли в состоянии алкогольного опьянения. На первом месте — публичное обнажение (такое у них только после водки). А еще респонденты признались: на каждую пьянку в баре выбрасывают в среднем $279 (исключительно те, кто лакает текилу).

Цель исследования: предупредить о спиртном, которое становится причиной страшного похмелья. А еще это скрытая пропаганда здорового образа жизни.

“Восемь и более бутылок пива в неделю уничтожат твою память. Ежедневное употребление спиртного даже в небольших дозах превратит тебя в алкоголика!“, — говорят авторы опроса.

От редакции

Наш человек помимо водки и текилы может упиваться и другим спиртным, от которого будет тяжелое похмелье. Уважаемый читатель, намечается застолье? Помни у культуре распивания алкогольных напитков (знай норму / не смешивай), и ни в коем случае не ведись на коварное “а по пивку“.

Ну а если уже оказался под безжалостным прессом тошноты, головокружения и общего алко-недомогания, значит отлеживайся в кровати и пробуй избавиться от бодуна с помощью следующего напитка: