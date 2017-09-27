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Сотни ядовитых змей остались без присмотра после смерти блогера

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Арслан Валеев | ФОТО: lenta.ru

Власти Ленинградской области не планируют решать ситуацию с частным домом погибшего видеоблогера-серпентолога Арслана Валеева, который оставил в здании во Всеволожске сотни ядовитых змей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Это частная территория, и, по закону, мы не должны туда вмешиваться. Мы можем это сделать, если к нам обратятся полиция или родственники. Животные там в клетках. Опасности возникновения эпидемии сейчас нет», — объяснили в пресс-службе.

Представители Следственного комитета сообщили, что по факту смерти блогера проходит проверка. В Управлении ветеринарии области и города Всеволожск заявили о готовности выехать на место в случае обращений.

В доме погибшего находится около 300 змей и другие экзотические животные.

В понедельник, 25 сентября, стало известно, что Валеев скончался в больнице в результате укуса ядовитой змеи. В ночь на 23 сентября, будучи в прямом эфире своего канала, блогер перенес укус черной мамбы и был госпитализирован. Случившемуся предшествовала громкая ссора Валеева с бывшей супругой на почве ревности.

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