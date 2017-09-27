Гороскоп на 27 сентября: кого-то из вас сегодня ждут перемены к лучшему, скорее узнайте!

Поездки сложатся весьма удачно, однако к их подготовке и решению организационных вопросов нужно отнестись со всей серьезностью, особенно если вы планируете взять с собой детей, пишет Dvorec.ru.

Овен

Этот день связан с некоторым снижением жизненной активности, поэтому ваш интерес ко многим делам будет весьма скромным. Тем не менее, ошибок удастся избежать, а отношения с окружающими не будут испорчены. Плодотворное сотрудничество позволит своевременно реализовать составленные планы; представители знака могут рассчитывать на поддержку и понимание старших родственников.

В личной сфере вам сопутствует успех. Растет интерес ко всему новому, неизведанному; не упустите шанс совершить интересную поездку или провести время за увлекательным и необычным занятием. Рассказав любимому человеку о своих планах, вы наверняка заразите его своим энтузиазмом.

Телец

День гармоничный и спокойный, преобладают позитивные тенденции, вы же используете сложившуюся ситуацию для достижения своих целей. Появляется возможность воплотить в жизнь творческие идеи, реализовать давние замыслы. Можно заниматься ремонтом и обустройством жилья, покупать мебель, наводить порядок.

Во всех сферах жизни заметна тенденция к избавлению от излишнего, наносного. Вряд ли кому-то удастся навязать вам свою волю, ввести вас в заблуждение. Прекрасно понимая и суть, и причину своих стремлений и желаний, вы двигаетесь вперед, не мешая желающим присоединиться. В романтических отношениях наступает момент, когда вашему избраннику предстоит принять важное решение.

Близнецы

Очень хороший день для влюбленных, обещающий глубину и взаимность чувств, полное взаимопонимание, появление общих интересов. Тем, кто находится в поиске своей «половинки», стоит занять активную жизненную позицию, поскольку новые знакомства тем более вероятны, чем более вы будете деятельны и инициативны. В этот день велика вероятность зарождения романтической привязанности к человеку старшего возраста, обладающему значительным жизненным опытом и незаурядными знаниями.

Дела и развлечения неразделимы – и то, и другое приносит радость, дарит приятные эмоции и по-настоящему увлекает. У вас непременно будет возможность проявить свои творческие способности, незаурядный вкус и бурную фантазию; рутина, скука и обыденность в страхе бегут с пути Близнецов.

Рак

День будет приятным, спокойным, лишенным тревог и суеты. Приносят радость самые простые вещи, привычные занятия. Вы искренне радуетесь знакам внимания со стороны близких людей, да и сами щедры на проявление заботы. Даже в самых непростых романтических отношениях воцаряется гармония, день подходит для обсуждения и решения разнообразных проблем.

Присущие вам оптимизм и жизнерадостность не оставляют равнодушными окружающих, облегчают поиск общего языка и достижения компромиссов. И для отдыха, и для учебы, и для работы этот день вполне хорош. Единственное, что представляет некоторую опасность – долгие незапланированные поездки.

Лев

Очень трудный день с точки зрения личных отношений и общения с близкими. Разногласия становятся все более серьезными, и уже не удается уклониться от решения накопившихся проблем. И любимый человек, и родственники очень требовательны, и далеко не все их претензии лишены оснований. Неприятности грозят и любителям активных светских развлечений; в этот день желательно отдать предпочтение отдыху в спокойной обстановке.