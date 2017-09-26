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Галерея: журналисты узнали, в каком доме в Пирита живет актер Пеэтер Оя, попавшийся пьяным за рулем

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ФОТО: Kanal 2

Актер и юморист Пеэтер Оя живет в столичном районе Пирита на улице Паю. Площадь грунта около 600 метров квадратных. Дом у актера двухэтажный, построенный в советское время. Без роскоши и шика, но мило и уютно.

Рядом с домом сад и колодец. Во дворе стоит автомобиль Subaru, который уже починен после «пьяной» аварии.

По этому адресу зарегистрированы сразу же две фирмы на имя актера – Venrel OÜ и Pööripäev MTÜ. Оборот фирмы в 2016 году составил 48 696 евро. Пеэтер Оя женат на Кюллике Оя, у них есть дочь Паола Симона. Больше всего артисту нравится отдыхать в Испании, где его приняли за итальянца.

Фотографии дома можно посмотреть на сайте Nelli.ee.

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