«Звезда будет в шоке!»: Сергей Зверев на «Танцевальном Рае» в Таллинне выберет трех королев красоты (ВИДЕО)

Главным событием вечера станет первое в Эстонии выступление иконы стиля, секс-символа России, короля гламура – СЕРГЕЯ ЗВЕРЕВА с живым концертом и шоу-программой!

Кто такой Сергей Зверев, не нужно никому объяснять. Его амплуа уже давно вышло за рамки парикмахера-стилиста. Сейчас он и певец, и шоумен, и телеведущий, и даже артист, снявшийся в нескольких картинах. В парикмахерском искусстве он стал абсолютным чемпионом Европы и чемпионом мира, теперь же покоряет музыкальный Олимп!

Зверев снял приветственное видео для жителей Эстонии и его фанатов. Смотрите, что он сказал публике!