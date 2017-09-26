«Звезда будет в шоке!»: Сергей Зверев на «Танцевальном Рае» в Таллинне выберет трех королев красоты (ВИДЕО)

«Декус Клиника» и Bongo Takso представляют: в пятницу, 3 ноября, в ночном клубе CATHOUSE Contcert Hall (Тартуское шоссе, 17, Таллинн) - долгожданная вечеринка - «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ»!
Главным событием вечера станет первое в Эстонии выступление иконы стиля, секс-символа России, короля гламура – СЕРГЕЯ ЗВЕРЕВА с живым концертом и шоу-программой!
Кто такой Сергей Зверев, не нужно никому объяснять. Его амплуа уже давно вышло за рамки парикмахера-стилиста. Сейчас он и певец, и шоумен, и телеведущий, и даже артист, снявшийся в нескольких картинах. В парикмахерском искусстве он стал абсолютным чемпионом Европы и чемпионом мира, теперь же покоряет музыкальный Олимп!
Зверев снял приветственное видео для жителей Эстонии и его фанатов. Смотрите, что он сказал публике!