Этого знака Зодиака вам следует избегать любой ценой!

Если же такие люди все-таки решат сойтись, будь-то дружба или романтические отношения, результатом такого общения непременно будут обиды, подавление друг друга и разочарования. Вот с каким знаком Зодиака вам нужно быть предельно осторожными.

Овен – избегайте Рыб

Рыбы – это всегда плохой знак для Овна. Между этими двумя знаками никогда не бывает понимания. В отношениях чувствительные и впечатлительные Рыбы будут слишком требовательны к Овну, а тот, не понимая, в чем провинился, будет еще более грубым, нервным и вспыльчивым.

Телец – избегайте Близнецов

Вы практичны и расчетливы, вы нуждаетесь в стабильности, порядке и определенности. Близнецы же слишком спонтанны и непредсказуемы. Они будут выводить вас из себя своими выходками и переменчивостью. Если вам дороги ваши нервы, не связывайтесь с Близнецами.

Близнецы – избегайте Дев

Так же, как и Телец, Дева всегда стремится к порядку и ясности. Но, в отличие от Тельца, Дева будет требовать этого и от вас. Приготовьтесь попрощаться со своим либерализмом и свободой, если вы вступаете в отношения с Девой, потому что представители этого знака не уступят вам ни за что.

Рак – избегайте Козерогов

Всем известно, что вы очень сочувственный и эмоциональный человек, поэтому вам будет очень тяжело найти общий язык с Козерогами, которые не привыкли проявлять свои чувства. Более того, любую привязанность они осуждают и с презрением смотрят на людей, эмоционально зависимых от кого-то.

Лев – избегайте Весов

Вы привыкли быть непредсказуемым, громким и компанейским человеком. Это ваша натура, и с этим ничего не поделаешь. Вы знаете, чего хотите от жизни, и понимаете, как достичь этого. Скромность – это явно не ваша черта. Весы же больше всего ценят в людях такт, сдержанность и манеры. Они будут осуждать ваши поступки, поэтому критика и ссоры неизбежны.

Дева – избегайте Стрельцов

Вы очень домашний человек. Вам важно чувствовать твердую почву под ногами и смотреть в следующий день с уверенностью. Вы следуете правилам, своим ритуалам и логике. Поэтому Стрелец — ваш полный антагонист. Этот вечный искатель приключений способен разрушить ваши устоявшиеся правила и внести хаос в вашу размеренную жизнь. Но вы и сами, наверное, чувствуете, что рядом с этими людьми вам не комфортно.

Весы – избегайте Раков

Раки любят ходить по краю: им нравится переживать сильные эмоции, поэтому зачастую они сами их создают. Для вас же приоритетом является покой и гармония. Вы любите здоровый риск и опасность, не более того. Раки же будут провоцировать вас и причинять дискомфорт, нарушая ваше хрупкое внутреннее равновесие.

Скорпион – избегайте Львов

Со Львами у вас общего больше, чем может показаться на первый взгляд. Однако именно это и приводит к конфликтам. Ни один из вас не готов пойти на компромисс, уступить другому. Ссоры между вами неизбежны, поэтому постарайтесь не стыкаться со Львами, за исключением ситуаций, когда это действительно необходимо.