От 11-летнего сына скрывают смерть Юнниковой

Жизнь актрисы Натальи Юнниковой оборвалась днем 26 сентября. Но ее 11-летний сын Ролан о случившимся пока не знает, пишет Дни.ру.

После того, как звезда сериала "Возвращение Мухтара" оказалась в реанимации, мальчика взял к себе ее бывший муж Антон Федоров. Он рассказывал, что старается отвлекать мальчика от стресса и не акцентирует его внимание на случившемся с мамой: "Я стараюсь держать его подальше от переживаний, отвлекаю от грустных мыслей".

Словом, отец делал все, чтобы мальчик чувствовал себя спокойно. Именно по этой причине, как сообщили Dni.Ru друзья семьи, Ролану пока не говорят, что мамы больше нет. Для ребенка это слишком большое потрясение, к которому он может быть не готов.

Причину смерти Юнниковой установит вскрытие. Пока лишь известно, что неделю назад Юнникова упала у себя дома, ударилась головой и потеряла сознание. У артистки произошло обширное кровоизлияние в мозг, в тяжелом состоянии она находилась в реанимации. Врачи ввели пациентку в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких. "У Наташи случился инсульт. Она находилась дома с мамой и нашим сыном Роланом", – сообщил тогда журналистам Антон Федотов.

Напомним, что с Федоровым Юнникова познакомилась еще в университете, и вскоре они поженились. Когда у них родился сын, их отношения разладились, и в 2008 году они развелись. Но отец продолжал помогать ребенку, понимая, как мальчику важно знать, что у него есть и мать, и отец.