Письмо читателя: у меня очень капризный отец, как быть?

«Мои родители развелись, когда мне было 17 лет. Папа тяжёлый вспыльчивый человек, но в глубине души преданный. Он живёт один. Я живу сам, отдельно, не завишу ни от кого. Зарабатываю на жизнь сам. Но так сложилось, что много время уходит на работу, стараюсь ходить в спортзал, слежу за здоровьем, так как спорт помогает мне быть в тонусе. В остальное время я навещаю родственников. Бабушку, которая парализована, за ней ухаживает ее сын, мой дядя. И навещаю папу. А на личную жизнь у меня времени не остаётся. Чтобы выйти прогуляться познакомиться с девушкой. Проблемы начинаются, как только я начинаю себе уделять время на личную жизнь, так как я понимаю, что если я так продолжу, то, не давая себе шанса выйти в люди, так и ни с кем не познакомлюсь. Так вот, как только у меня всё налаживается, папа начинает обижаться, что я с ним не гуляю, не уделяю ему времени. У него нет друзей и нет женщины по жизни, он живёт один в 4 стенах. Раньше я шёл на поводу, чтобы он не обижался, и всё моё свободное время уходило на общение с папой, который очень вспыльчивый, стоит сделать или возразить, как он может осадить словом. И от этого портится настроение. Как мне быть? Я понимаю, что так долго не может продолжаться, я хочу семью, но как только я начинаю строить отношения и не вижусь с ним 2 дня, а просто звоню по телефону, он начинает жаловаться бабушке или обижается, грубит что я плохой сын, рождая во мне чувство вины. И что бы это чувство вины выгнать, доказать, что я не плохой сын, мне приходится строить отношения с папой и уделять ему время, гулять с папой, будто он – моя девушка. Как мне быть? Как всё исправить? Так очень трудно жить. Так как я ответственный человек, меня это очень гложет, когда мной отец манипулирует», - пишет Владимир.

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.