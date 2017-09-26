Эстония скорбит: умерла самая известная и опытная радиоведущая страны…

Ли 21 год отработала на радиостанции KUMA. Она стала символом этого музыкального канала. Женщина активно участвовала в мероприятиях по случаю дней рождения станции, всевозможных спортивных мероприятиях, а также ярмарках и выставках, и других мероприятиях в Пайде-Тюри.

Ли шла на любые риски. Она и с парашютом прыгала, и восхищала народ фотографиями природы. Основным местом работы для Ли было издательство AS Kuma. О ее тяжелой болезни знали лишь несколько близких друзей. Коллег радиоведущая решила уберечь от этого.