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Эстония скорбит: умерла самая известная и опытная радиоведущая страны…

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Свеча. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

Вчера после тяжелой болезни скончалась любимая тысячами радиослушателей  ведущая Ли Менов.

Ли 21 год отработала на радиостанции KUMA. Она стала символом этого музыкального канала. Женщина активно участвовала в мероприятиях по случаю дней рождения станции, всевозможных спортивных мероприятиях, а также ярмарках и выставках, и других мероприятиях в Пайде-Тюри.

Ли шла на любые риски. Она и с парашютом прыгала, и восхищала народ фотографиями природы. Основным местом работы для Ли было издательство AS Kuma. О ее тяжелой болезни знали лишь несколько близких друзей. Коллег  радиоведущая решила уберечь от этого.

Ли Менов / facebook

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