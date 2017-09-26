Модель, выжившая после падения с 25 метров, умерла от героиновой зависимости

Vida Press

Шантель Сергинсон прошла невероятный путь по восстановлению после несчастного случая во время отдыха на испанском курорте Мегалуф в 2012 году. По словам Daily Mail, девушка сорвалась с балкона и упала с 25-метровой высоты, переломав почти все кости, в том числе и челюсть, получила два кровоизлияния в мозг. Врачи сделали невозможное — они буквально собрали модель по частям, напичкав её металлическими штифтами.

Vida Press

К несчастью, Шантель пристрастилась к героину, с помощью которого приглушала боль в теле, а затем погрузилась в преступную среду, чтобы добывать средства на покупку наркотиков. В 2016 году её посадили в тюрьму за ограбление семейного дома и многократное похищение велосипедов на сумму, превышающую 23 тысячи фунтов стерлингов.

Когда девушка вышла из тюрьмы, ей, похоже, ненадолго удалось встать на праведный путь. Она даже стала косметологом, но ее мать сообщила в Facebook ужасающие новости. Слова скорби в соцсетях опубликовала и кузина Шантель, Шери Луиз: "Сегодня я проснулась и узнала, что моей сестры больше нет с нами. Этот мир очень жесток". Многие восхищались девушкой после того, что она сумела пройти. Для родных и друзей модели ее смерть стала огромной утратой.