Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

За минуту до секса? Обнаженный Воробьев показал девушку в постели (ФОТО)

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Алексей Воробьев. | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Популярный певец и актер заинтриговал своих поклонников. Алексей Воробьев опубликовал в Instagram довольно откровенный снимок, на котором запечатлен с коллегой.

После участия в четвертом сезоне шоу "Холостяк", где он успел разбить сердца участниц, Воробьев получил неофициальный статус секс-символа. Пока фанатки мечтают об обаятельном блондине, он выкладывает в соцсети интригующие фото, пишут Dni.ru.

"И вот так в кровати мы провели весь день", – подписал снимок Алексей. На нем он запечатлен в постели обнаженным, а рядом – симпатичная улыбающаяся девушка, в которой не сразу можно узнать коллегу Воробьева по сериалу "Деффчонки" актрису Галину Боб.

Поклонники посчитали, что их кумир наконец-то нашел свою любовь, и стали добавлять соответствующие комментарии. "Красивая пара!", "Хорошо смотритесь", "Такие классные", – порадовались за Воробьева фолловеры. Однако подписчики быстро раскрыли интригу, поняв, что актеры просто снимаются в новом сезоне сериала.

Отметим, певец в последнее время довольно востребован в кино. Как писали ранее Dni.Ru, НТВ выпускает сериал "Шуберт". На главную роль пробовались 300 человек, но утвердили Алексея Воробьева. Для съемок ему пришлось сбросить восемь килограммов, приостановив программу по наращиванию мышечной массы, которую он соблюдал ради всероссийского проекта "Спорт – в народ".

И вот так в кровати мы провели весь день с @galabob на съёмках #деффчонки6сезон

Публикация от Алексей Воробьев- . (@mr.alexsparrow)

Наверх