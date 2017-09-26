Жена Прилучного рассказала о тяжелом детстве в Прибалтике

В свежем выпуске передачи «Когда все дома» звездная семья рассказала, какие трудности им пришлось преодолеть и каким был путь к счастью, пишет TVNET.

Агата рассказала Тимуру Кизякову, что ей пришлось пережить еще в раннем детстве. В из семье произошла трагедия, последствия которой еще долго давали о себе знать.

«Мама вышла замуж достаточно рано. А папа был барменом. Мама родила двоих детей детей, одного за другим.

Папа умер, когда ему было лет 40 и оставил кучу долгов, кучу всего: квартира, машина… Моя бабушка покойная, Анна Ивановна, вдруг решила, что должна отсудить у нас все, что нам оставил папа. Мама таскалась пять лет по судам», - поделилась Муцениеце.

Несмотря на обстоятельства, Агата и ее младшая сестра Санта стали подспорьем для матери.

Актриса вспомнила, как их маме пришлось учить латышский язык, когда распался СССР и Латвия стала независимой. По словам Муцениеце, мама проводила целые вечера со словарем.

A post shared by Павел Прилучный (@bugevuge) on Feb 22, 2017 at 2:50am PST

«У нее была тяжелая судьба. Несмотря на это, она смогла дать нам достойное образование и воспитание», - отметила Агата.

Супруг Агаты Павел Прилучный провел детство в небольшом городе Бердск под Новосибирском. Его мама работала хореографом, поэтому и сына решила отдать на танцы. Также мальчик посещал музыкальную школу.

Из-за ранней гибели отца актеру пришлось отказаться от планов поступать на хореографическое отделение, так как обучение стоило слишком дорого.

A post shared by Павел Прилучный (@bugevuge) on Apr 3, 2017 at 8:36am PDT

Съемки передачи прошли в загородном коттедже звездной семьи, в котором ремонт закончился только этой зимой.

Агата и Павел поделились секретами гармоничной семейной жизни, своими планами на будущее, а также рассказали, как их изменило появление детей. Подробнее смотрите на видео.