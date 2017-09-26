Не узнать! Кейт Хадсон вышла на красную ковровую дорожку с бритой головой

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Она всегда носила волосы средней длины и слыла в Голливуде одной из самых обаятельных блондинок. Но новый этап в жизни ознаменовался и кардинальными переменами во внешности, пишет Хочу.

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Так, на днях Кейт Хайдсон появилась на красной дорожке перед премьерой картины со своим участием "Маршалл". И ее новый образ моментально стал одним из самых обсуждаемых в прессе.

Scanpix/Capital Pictures

Ранее белокурая красотка теперь стала брюнеткой с ультракороткой стрижкой. Очевидно, что 38-летняя актриса решила начать жизнь с чистого листа, поэтому избавилась от пышной копны волос.

Scanpix/Capital Pictures

Для появления на красной дорожке Кейт Хадсон, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, надела платье серебряного цвета в бельевом стиле, поэтому на нее заглядывались не только гости вечера, но и новый бойфренд, основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава.

Влюбленные весь вечер держали друг друга за руки и обнимались. Очевидно, что у пары сейчас все прекрасно.

А как вам кардинальные перемены во внешности у Кейт Хадсон?