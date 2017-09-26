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Фото: Константин Хабенский показал своего десятилетнего сына

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Константин Хабенский | ФОТО: Varvara Gert'e/Sputnik/Scanpix

Сын Константина Хабенского вчера отпраздновал свое десятилетие. Праздник для мальчика устроили в стиле «Хогвартс».

Многие отметили, что Ваня растет точной копией своей мамы, которая ушла из жизни девять лет назад. Но Ваня не обделен заботой, он веселый, подвижный, и чувствует любовь папы и других родственников. Судя по всему, он хорошо принял новую семью своего отца и нашел язык с его избранницей, пишет 7d.org.ua.

/ Instagram Константина Хабенского

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