Фото: Константин Хабенский показал своего десятилетнего сына
26 сентября 2017 г., 15:09
Сын Константина Хабенского вчера отпраздновал свое десятилетие. Праздник для мальчика устроили в стиле «Хогвартс».
Многие отметили, что Ваня растет точной копией своей мамы, которая ушла из жизни девять лет назад. Но Ваня не обделен заботой, он веселый, подвижный, и чувствует любовь папы и других родственников. Судя по всему, он хорошо принял новую семью своего отца и нашел язык с его избранницей, пишет 7d.org.ua.
/ Instagram Константина Хабенского