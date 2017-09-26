Звезда сериала «Возвращение Мухтара» умерла в реанимации

Печальная новость взбудоражила СМИ. 37-летняя Наталья Юнникова умерла в больнице, куда ее привезли после падения дома. Популярная актриса умерла, не приходя в себя, передает паблик Mash.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на горестное сообщение. "Жалко актрису и человека!!! Соболезнуем родным и близким! У нее была короткая, но яркая жизнь и роль, которую не забудут зрители! Благородство и сдержанность... всё было в этой роли!", "Просто не верится!!! Жаль, что ее нет!", "Царствие небесное", "Кошмар", "Как жалко", – высказали свои эмоции опечаленные фанаты.

Напомним, у звезды сериала "Возвращение Мухтара" Натальи Юнниковой произошло обширное кровоизлияние в мозг. Она в тяжелом состоянии находилась в реанимации. Известно, что артистка упала у себя дома, ударилась головой и сразу потеряла сознание. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спасти жизнь актрисы не удалось.