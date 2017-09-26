БДСМ признают сексуальной нормой

О грядущих изменениях заявил докторант философии в Университете Париж XII Валь-де-Марн (UPEC) Давид Симар. Он считает, что общество постепенно эволюционирует и взгляд на сексуальное поведение расширяется, пишут Dni.ru.

Эксперт уверен, что из новой редакции МКБ-11 уберут различные виды сексуальных извращений, сообщается на портале Slate.fr. В частности, психической нормой могут быть признаны фетишизм и садомазохизм.

Соответственно, те, кто получает удовольствие исключительно от БДСМ-практик или запаха женских туфель, могут быть признаны совершенно здоровыми. По словам Симара, новый вариант МКБ должен быть одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2018 года в Женеве.

Помимо пересмотра сексуальных перверсий, в 11-й редакции появится глава о проблемах сексуального здоровья. В частности, здоровьем будет считаться "хорошее самочувствие" в том, что касается интимной стороны жизни. Как отметил Симар, сексуальность должна восприниматься не только в физическом, но также в эмоциональном, душевном и социальном аспектах.

Всемирная ассоциация сексуального здоровья также борется за то, чтобы ВОЗ включила в главу о сексуальном здоровье диагноз "гендерная несовместимость". Он должен заменить диагноз "расстройство гендерной идентичности", подразумевающий ощущение несоответствия своего биологического пола психологическому. Новая формулировка позволит избежать негативной оценки данного явления.