Проститутка выкатила Борисову и «Пусть говорят» астрономический счет

"Пусть говорят" продолжает делать ставку на скандальность и эксклюзивность. Самыми рейтинговыми выпусками при Андрее Малахове были программы о дважды изнасилованной Диане Шурыгиной. Теперь, как говорят, потасканная по эфирам и не только барышня "переезжает" вместе с ведущим на "Россию" и будет откровенничать там. А на Первом канале нашли ей достойную замену, пишут Dni.ru.

Московская проститутка Настя Рыбка считает себя последовательницей самопровозглашенного секс-гуру Алекса Лесли. Она известна тем, что в паре с подругой Сашей Травкой совокуплялась в пять утра со случайным прохожим на набережной в центре Москвы. За что и была арестована.

Потом девушка сообщила, что была любовницей миллиардера Олега Дерипаски. А свои похождения описала в книге "Дневник по соблазнению миллиардера". "Он всегда занимался сексом с выключенным светом. Я научила его сексу везде: при свете, при людях, с двумя и более девушками. Это была его тайная мечта", – поделилась Рыбка.