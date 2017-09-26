Джамала раскритиковала языковую политику на Украине

Победительница "Евровидения-2016", украинская певица Джамала заявила, что украинский закон о языковых квотах в эфире радиостанций нуждается в доработке, сказала артистка в интервью "5 каналу", пишет Ivona.

По мнению Джамалы, ограничение может коснуться ее песни "1944", которую она исполняет на английском языке, но считает украинской.

"Я за то, чтобы звучало много украинской музыки, но я думаю, что закон нужно немного доработать. Потому что есть множество композиций украинцев на английском и русском языках. Мы не должны постоянно слушать "Два кольори" на радио", — разъяснила Джамала.