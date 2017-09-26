Сенсационное фото постаревшей звезды «Дома-2» Мая Абрикосова

После ухода из "Дома-2" Роман Тертишный (так звучит настоящее имя Мая Абрикосова) сильно изменился. Он пропал из поля зрения журналистов и телевидения и теперь ведет отшельническую тихую жизнь где-то вне города (судя по публикациям, которые тот делает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram), пишут Dni.ru.

Регулярно Тертишный выкладывал фотографии окружающей природы, а теперь решился показать и себя. Роман опубликовал снимок, на котором запечатлен в клетчатой рубашке, с убранными назад волосами и бородкой на лице. От прежнего легкомысленного образа не осталось и следа. Многочисленные поклонники пришли в шок от сенсационного кадра.

"Рома красавец но потрепавший и постаревший", "Больше не ангел", "Какой-то замученный... жизнью", "Постарел...", "Роман, я в шоке... помню вас совершенно другим... воздушным, легкомысленным,... сейчас на фото кто-то другой... с иной энергетикой.... но таким вы мне нравитесь даже больше", – высказались подписчики.

Однако куда интереснее душевные метаморфозы, которые произошли со звездой "Дома-2". О том, что бывший участник скандально известного телепроекта явно пересмотрел свои взгляды на жизнь, свидетельствует пространный пост, который Роман оставил в своем аккаунте пару дней назад. В нем мужчина порассуждал о действиях интернет-пользователей.

"Не мне говорить о нравственности. Не мне учить и взывать к осознанию. Но, напишу. Однажды Православный Старец обезоружил меня таким вопросом: когда окажешься перед Богом, что ты скажешь Ему?... Я не знал. А вы думали об этом?" – задал риторический вопрос Тертишный.

Далее Роман выразил свои умозаключения. "Наши поступки не исчезают бесследно, но накладывают отпечаток на нашу личность, мировоззрение, жизнь и судьбу. Вот я заметил, к примеру, некоторые девушки выставляют свои фотографии в обнаженном виде и сопровождают пост размышлениями на различные серьезные психологические темы...рассуждают... и если спросить у них, как их голое тело относится к теме поста, они обижаются", – рассказал экс-участник телестройки.

А еще Тертишный привел в пример людей, которые "вываливают все свое нутро, помолвки, разводы, любовные истории, подробности измен, разочарования, мечты, планы на будущее", а потом ругаются с подписчиками, давшими им совет, который тем не требовался.

В заключение Роман обратился к любящим демонстрировать в соцсетях свое оголенное тело девушкам. "Девушки, не выкладывайте то, за что потом может быть обидно и неприятно, ведь у каждого должно быть что-то святое, свое сокровенное, чем не поделишься с другими. И у меня есть дорогие личные моменты, я не хочу чтобы их обсуждали да ещё в различных контекстах... Вы и так молодые и красивые, сексуальные, проявите себя как-то иначе, не обязательно для этого раздеваться!!! Откроешь интернет, там полно голых красивых и сексуальных, и вы становитесь одной из многих, к сожалению...а потом ещё обижаетесь. Простите, ваш Роман". – завершил свой пост изменившаяся звезда "Дома-2".