86-летняя Ита Эвер раскрыла главную тайну своего долголетия

Энергичная, молодая душой и чрезвычайно работоспособная актриса рассказала в интервью Naisteleht свою главную тайну. Оказывается, она никогда не придерживалась никаких правил, да и правильным ее образ жизни не назовешь. Зато актриса каждый день проживает с удовольствием. «Никогда не шла спать, пока не закончится захватывающая серия сериала. По вечерам люблю себя побаловать – съесть что-то вкусненькое – и только после этого идти в кровать, очень часто в час ночи или даже полвторого», – призналась Ита Эвер.

Жаворонком Иту Эвер тоже не назовешь: «Если есть возможность – нежусь в кровати с удовольствием. Хотя, когда я была молодая, ну, скажем, лет в 60, могла вмиг вскочить утром с кровати, вне зависимости от того, когда легла», – говорит Эвер.

А мы не перестаем ею восхищаться. Такой любви к жизни и умению радоваться жизни можно только позавидовать!