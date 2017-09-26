Получите билеты! Самая романтическая певица современной России Наталия Власова совсем скоро выступит в Таллинне!

Она ворвалась на музыкальный Олимп в 1999 году, когда ее песня «Я у твоих ног» стала абсолютным лидером хит-парадов, завоевав на долгие годы любовь публики, а премии «Золотой граммофон» и «Песня года» стали высокой оценкой профессионалов музыкальной индустрии.

Российская певица, актриса, музыкант, композитор, автор и исполнительница собственных песен, Наталия Власова, отмеченная с самого начала пути Аллой Борисовной Пугачевой, никогда не перестает удивлять своих поклонников самыми разными проектами, среди которых дуэты с Владимиром Пресняковым, Дмитрием Певцовым, Григорием Лепсом, главные роли в театре и кино, сотрудничество и совместная концертная программа с В.И.Гафтом, альбом христианских песен, 7 официальных альбомов, 11 клипов, музыка к кино и многое другое.

Давно любимые хиты, лучшие новые песни («Я у твоих ног», «Бай-бай», «Прелюдия», «Розовая нежность», «Смелая», «Колкими фразами», «Я бы пела тебе» и др.) и новые эксклюзивные номера прозвучат для Вас в сопровождении постоянного коллектива блистательных «Музыкантов Седьмого Чувства».

Наталия Власова/ Промо

Наталия Власова: «Это мой первый сольный концерт в любимом Таллинне, городе, где прошла большая часть моего детства, городе родных улиц, домов и людей. Зрителей ждет программа, которая не будет повторяться в других городах и концертных залах. Я спою все самые дорогие для меня песни. Приглашаю всех на наш концерт! Будем дарить друг другу любовь и вдохновение!»

Она действительно знает, о чем поет, ведь более 300 песен, написанных ею, это ее собственные мысли и чувства, где каждое слово и каждая нота находит отклик в сердцах неравнодушных людей. Совершенно искренняя в каждой строчке, она близка женщинам, мужчинам и даже детям. Ее волшебные, всепроникающие песни - своеобразная попытка сделать наш мир лучше и добрее. И эта попытка никогда не остается незамеченной, ведь помимо множества наград, тысячи единочувственников по всему миру поют ее песни и с нетерпением ждут ее новых концертов.

Больше информации о концерте и творчестве Наталии Власовой вы сможете найти на официальном сайте.

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