В эфир Первого канала выходит «Нюхач-3» с Кириллом Кяро. Фильм снимали и в Таллинне!

«Нюхач» - один из самых популярных сериалов последних лет. Фильм получил несколько престижных международных наград. «Нюхач» стал популярным во всем мире, картина продана в более чем 60 стран. Уже выпущена японская версия фильма.

Для героя Кирилла Кяро – Нюхача – по-прежнему не существует тайн и безнадежных преступлений, ведь в первую же минуту знакомства он готов рассказать о любом человеке абсолютно все. Но у этого дара есть обратная сторона: Нюхач абсолютно беззащитен перед окружающим миром.

В третьем сезоне зритель наконец-то получит ответы на некоторые давно интересующие его вопросы. Главная интрига сезона - что произойдет с главными героями и какую тайну о своем прошлом узнает Нюхач.

Кирилл Кяро: «Я не хочу раскрывать интригу, каким будет Нюхач в новых сериях, единственное, могу сказать, что он будет больше задумываться о своем прошлом, о своих близких, родителях. В сценарии меня, в первую очередь, зацепил возврат моего героя к своим истокам, ведь он не просто уникальный человек, у него есть определенный бэкграунд – все мы выросли в некоем социуме, все мы дети своих родителей – вот эти вопросы и будут подниматься в третьем сезоне».

Съемки в Таллинне

И это были не просто съемки, а целая история. Ниточка из прошлого главного героя приведет в этот город и Нюхача, и его друга Виктора Лебедева, а вслед за ними – и всю съемочную группу.

«Открытием третьего сезона для меня стали съемки в Таллинне, - рассказывает Кирилл Кяро. - Когда я летел на съемку, ребята уже были в Таллинне. Я, в принципе, никогда отцу не говорю, когда точно прилетаю, чтобы он не волновался, называю ориентировочные даты. И вот когда я только приземлился, мне позвонил отец и говорит: «Почему я узнаю о том, что ты прилетел из телерепортажа и сообщений по радио?» А тема репортажа была такая: «Кирилл Кяро извиняется перед жителями Таллинна за то, что он вместе со съемочной группой «Нюхача» будет перекрывать центральные улицы города. И было не просто сообщение, а обсуждение: хорошо это или плохо, пусть снимают или же надоели киношники, которые мешают нам жить. Кстати, большинство говорило: «Пусть снимают, хорошее кино». И это тоже было очень приятно».

«Нюхач. Новые серии» - с понедельника, 2 октября, в 21:05, на ПБК.