Один из лучших в Эстонии барменов Хайм-Витал Гринфельд раскрыл секрет, почему алкоголь нужно чередовать с водой

По мнению Гринфельда, во всех барах следовало бы предлагать клиентам бесплатную воду, чтобы во время употребления алкоголя люди могли делать перерывы и подкреплять свой организм. «В настоящее время в очень многих барах предлагается бесплатная вода, и, на мой взгляд, это – очень полезная и дружелюбная к клиентам традиция», – отметил он. Если же воды в баре не предложили, то Гринфельд рекомендует самим спрашивать у бармена.

Гринфельд добавил, что люди зачастую стесняются сами попросить воды, в особенности, в Европе. «В Европе люди опасаются, что будут выглядеть глупо, если обратятся к бармену с такой просьбой», – сказал он. Однако, по его словам, желание немного передохнуть во время употребления алкоголя и запить алкоголь водой является более чем естественным, поэтому не стоит стесняться, обращаясь к бармену с просьбой предоставить воду.

Тем же, кто не употребляет воду в баре потому, что обыкновенная вода кажется скучной, Гринфельд рекомендует заказать у бармена, например, моктейль – безалкогольный напиток, изготовленный на основе воды. Моктейль может состоять из нескольких разных компонентов, но при желании клиента в составе напитка может содержаться также какая-либо специальная добавка, которая сделает моктейль интереснее. В таком случае моктейль хорошо сочетается и с алкогольными напитками, поддерживая организм в равновесии и предотвращая чрезмерно быстрое употребление алкоголя.

«Алкоголь следует употреблять разумно, смакуя его, но скорость употребления зависит уже от конкретного алкогольного напитка», – отметил Гринфельд. В качестве примера он привел классический мартини, который следует выпивать за 15–17 минут, а в случае лонгдринка это время составило бы 10–15 минут. В таком случае сохраняются вкусовые качества напитка, и остаетсядостаточно времени, чтобы насладиться напитком. «После употребления алкогольного напитка следует каждый раз делать небольшую паузу, в течение которой можно, например, пообщаться и попить воды», – добавил Гринфельд.

Говоря о своих вкусовых предпочтениях, Гринфельд сказал, что в случае алкогольных напитков он предпочитает классические напитки из 2–3 компонентов, в числе которых непременно должна быть вода. «Вода – это лучший напиток, который хорошо подходит как в смеси с алкоголем, так и в виде отдельного напитка», – отметил он.