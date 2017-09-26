Один из лучших в Эстонии барменов Хайм-Витал Гринфельд раскрыл секрет, почему алкоголь нужно чередовать с водой

Относящийся к числу лучших в Эстонии барменов Хайм-Витал Гринфельд считает, что вода является прекрасным напитком, из которой можно приготовить замечательные алкогольные и безалкогольные напитки, но при этом непременно следует пить воду во время употребления алкоголя.
По мнению Гринфельда, во всех барах следовало бы предлагать клиентам бесплатную воду, чтобы во время употребления алкоголя люди могли делать перерывы и подкреплять свой организм. «В настоящее время в очень многих барах предлагается бесплатная вода, и, на мой взгляд, это – очень полезная и дружелюбная к клиентам традиция», – отметил он. Если же воды в баре не предложили, то Гринфельд рекомендует самим спрашивать у бармена.
Гринфельд добавил, что люди зачастую стесняются сами попросить воды, в особенности, в Европе. «В Европе люди опасаются, что будут выглядеть глупо, если обратятся к бармену с такой просьбой», – сказал он. Однако, по его словам, желание немного передохнуть во время употребления алкоголя и запить алкоголь водой является более чем естественным, поэтому не стоит стесняться, обращаясь к бармену с просьбой предоставить воду.
Тем же, кто не употребляет воду в баре потому, что обыкновенная вода кажется скучной, Гринфельд рекомендует заказать у бармена, например, моктейль – безалкогольный напиток, изготовленный на основе воды. Моктейль может состоять из нескольких разных компонентов, но при желании клиента в составе напитка может содержаться также какая-либо специальная добавка, которая сделает моктейль интереснее. В таком случае моктейль хорошо сочетается и с алкогольными напитками, поддерживая организм в равновесии и предотвращая чрезмерно быстрое употребление алкоголя.
«Алкоголь следует употреблять разумно, смакуя его, но скорость употребления зависит уже от конкретного алкогольного напитка», – отметил Гринфельд. В качестве примера он привел классический мартини, который следует выпивать за 15–17 минут, а в случае лонгдринка это время составило бы 10–15 минут. В таком случае сохраняются вкусовые качества напитка, и остаетсядостаточно времени, чтобы насладиться напитком. «После употребления алкогольного напитка следует каждый раз делать небольшую паузу, в течение которой можно, например, пообщаться и попить воды», – добавил Гринфельд.
Говоря о своих вкусовых предпочтениях, Гринфельд сказал, что в случае алкогольных напитков он предпочитает классические напитки из 2–3 компонентов, в числе которых непременно должна быть вода. «Вода – это лучший напиток, который хорошо подходит как в смеси с алкоголем, так и в виде отдельного напитка», – отметил он.