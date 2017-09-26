Светлана Светикова во второй раз стала матерью и показала первое фото малыша

В Сети с самого начала весны муссировались слухи о том, что Светлана Светикова готовится во второй раз стать матерью, а в середине мая певица и актриса сама дала понять, что они с возлюбленным Алексеем Полищуком действительно ждут прибавления в семье, пишет Woman.

Последние месяцы беременности артистка провела на море, а не так давно вернулась в Москву. На днях Светлана поделилась с фолловерами радостной новостью. «Вчера 24.09. 2017 родился мой младший сыночек, Кристиан. Наше чудо сделал несказанный подарок своему папе Леше, потому что появился на свет в его день рождения. Я и представить себе не могла, что у нас получится сделать такой подарок (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. авт)», — написала Светикова под первой фотографией новорожденного сына. Интернет-пользователи принялись поздравлять молодых родителей с пополнением в семье: «Будьте здоровы и счастливы!», «Крепкого вам здоровья и чтобы рос самым счастливым», «Пусть растет скорее и радует маму и папу», «Представляю, как там счастлив папа! Крепенького вам здоровья». Также фолловеры пожелали дважды маме терпения и поменьше бессонных ночей.