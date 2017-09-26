Победитель «Евровидения» Сальвадор Собрал попал в реанимацию

На прошлой неделе 27-летний португалец Сальвадор Собрал попал в госпиталь Санта-Крус в Лиссабоне в связи с ухудшением самочувствия. Артиста поместили в отделение интенсивной терапии. Сообщалось, что исполнитель, страдающий от порока сердца, не в состоянии покинуть стены медицинского учреждения, пишет Starhit.

Спустя несколько дней в СМИ появились данные о состоянии Собрала. Певец нуждается в срочной трансплантации донорского органа. Близкие Сальвадора предпочитают воздерживаться от каких-либо комментариев по поводу его самочувствия.

«Сальвадор Собрал переведен в реанимацию и подключен к аппарату, поддерживающему работу сердца в связи с пороком сердца, которым он страдает с детства. Музыканту требуется срочная пересадка этого органа», – говорится в сообщении иностранных журналистов.