Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Победитель «Евровидения» Сальвадор Собрал попал в реанимацию

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Scanpix

Поклонники переживают по поводу состояния португальского певца, который принимал участие в международном вокальном конкурсе с композицией «Amar pelos dois». Несколькими днями ранее Сальвадор Собрал оказался в больнице в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

На прошлой неделе 27-летний португалец Сальвадор Собрал попал в госпиталь Санта-Крус в Лиссабоне в связи с ухудшением самочувствия. Артиста поместили в отделение интенсивной терапии. Сообщалось, что исполнитель, страдающий от порока сердца, не в состоянии покинуть стены медицинского учреждения, пишет Starhit.

Спустя несколько дней в СМИ появились данные о состоянии Собрала. Певец нуждается в срочной трансплантации донорского органа. Близкие Сальвадора предпочитают воздерживаться от каких-либо комментариев по поводу его самочувствия.

«Сальвадор Собрал переведен в реанимацию и подключен к аппарату, поддерживающему работу сердца в связи с пороком сердца, которым он страдает с детства. Музыканту требуется срочная пересадка этого органа», – говорится в сообщении иностранных журналистов.

Наверх