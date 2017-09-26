Жалоб не счесть: платье британской звезды признано самым скандальным в истории телевидения

Аманда Холден является одной из самых неоднозначных фигур на британском телевидении. Однако, в этот раз, ее образ на одном из выпусков шоу «X Factor» вызвал настоящую волну негодования, выразившуюся в 663 жалобах.

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«Это семейная передача, ее смотрят дети! Пожалуйста, кто-нибудь, скажите Аманде, что таким видом она намекает, что позже собирается продавать свое тело», - возмущается зритель.

«Это абсолютно неприемлемый наряд для семейного шоу. То, что ты можешь себе позволить такие платья, вовсе не означает, что ты должна их носить в эфире», - вторит другой пользователь Сети.

Аманда спокойно восприняла волну негативной критики, ответив: «Люти теперь начнут жаловаться в Ofcom (Управление по коммуникациям в Великобритании – Прим.ред)? Очень надеюсь! Я плохо выполняю свою работу, если они этого не сделают».

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