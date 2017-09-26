Вау! Полуголая Толкалина привела в восторг откровенной позой (ФОТО)

На снимке Любовь предстала в довольно откровенной, но отнюдь не пошлой позе. Она запечатлена сидящей на лоне природы в плаще цвета кофе с молоком. Актриса кокетливо демонстрирует голые стройные ноги. Огненный цвет волос Толкалиной перекликается с еще не успевшей выцвести травой, весь ее образ говорит об игривости, утонченности и достоинстве, пишет Дни.ру.

"В Москве – утро нового изумительного безоблачного осеннего дня. Я мчу мимо Московского водохранилища в "Сапсане" проведать Петербург, по которому очень соскучилась", – написала актриса на своей страничке в Instagram. При этом Любовь пообещала поклонникам делиться стихами и снимками из Северной столицы.

Подписчики артистки оставили массу восторженных комментариев под снимком. Особенно их восхитили стройные ножки Толкалиной. "Очень красивое фото. В вас невозможно не влюбиться", "Огонь", "Вы великолепны", "Какие ноги!", "Изящно, тонко, легко, длинноного", "Необыкновенная. Чудо как хороша", "Красивая линия ног, подъем высокий, хорошо слаженная фигура и лицо красивое", – не пожалели комплиментов фолловеры.

A post shared by Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) on Sep 24, 2017 at 10:10pm PDT

При этом некоторые нашли сходство образа звезды с героиней Шерон Стоун в голливудском фильме "Основной инстинкт". Они назвали фото "российским ответом" легендарной эротической картине.