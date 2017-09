Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала «Ольга»

С днём рождения, сынок. Сегодня тебе было бы 27. Но ты сделал другой выбор. Твой выбор. Мне остаётся молитва. Лети. Прости.

