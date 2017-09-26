Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала «Ольга»

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Троянова опубликовала фотографию, на которой представлено крупным планом лицо покойного сына Николая. "С днем рождения, сынок. Сегодня тебе было бы 27. Но ты сделал другой выбор. Твой выбор. Мне остается молитва. Лети. Прости", – сдержанно, но с видимой болью написала Яна, пишут Dni.ru.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Фанаты выразили актрисе свои соболезнования и слова утешения. "Яночка, держись, он всегда рядом с тобой! Он тебя оберегает. Мы молимся вместе с тобой", "Светлая память. Ольга, дай вам бог сил. Это невосполнимая потеря...", "Любимые не умирают, лишь рядом жить перестают..." – написали подписчики.

С днём рождения, сынок. Сегодня тебе было бы 27. Но ты сделал другой выбор. Твой выбор. Мне остаётся молитва. Лети. Прости. A post shared by Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) on Sep 25, 2017 at 12:44am PDT

Напомним, сын Яны Трояновой погиб в 2010 году. Он совершил самоубийство. По словам сестры Яны Елены, Николай связался с плохой компанией и стал употреблять наркотики. Также женщина рассудила, что в племяннике проявились гены отца. Мужчина много выпивал и вел себя крайне агрессивно по отношению к близким.

В недавнем интервью Яна Троянова высказалась о трагедии: "Ему было 20 лет… Накануне я почувствовала, что нужно срочно лететь к нему, в Екатеринбург. Я как раз освободилась, потому что работа над фильмом закончилась. Это было перед самым Новым годом. И мы с Васей имели все шансы не вылететь – аэропорты были забиты, люди по трое суток сидели и ждали. Но Сигарев чудом взял билеты. Уверена, нам с сыном небеса организовали эту встречу, чтобы мы попрощались".