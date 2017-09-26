Сегодняшний день обещает быть лучшим у этих знаков Зодиака... Читайте гороскоп!

В личных отношениях не должно быть места иллюзиям, намекам и догадкам. Будьте искренни с близкими, постарайтесь развеять их заблуждения, касающиеся ваших планов и намерений. Нежелательно участие в многолюдных мероприятиях, пишет Dvorec.ru.

Овен

Отмечается снижение деловой активности, потеря интереса к проектам и занятиям, которым вы в последнее время уделяли массу внимания. Этот день стоит провести без излишней суеты, не заставляя себя делать то, к чему не лежит душа, и не возводя преград на собственном пути.

Очень хорошим день обещает быть для влюбленных Овнов, звезды благосклонны ко всем, к кого в душе есть хоть капля романтики и веры в чудо. Однако не стоит рассчитывать на успех в рискованных финансовых авантюрах: те, кому везет в любви, обычно не слишком удачливы в делах, связанных с деньгами.

Телец

Потребуется немало терпения и настойчивости, чтобы воспользоваться всеми открывающимися в этот день возможностями: многие события вы видите в ложном свете, о многих представителях своего окружения составили неверное мнение. К счастью, самых близких людей это не касается – друзья и любимый человек порадуют вас, благодаря их советам будут приняты верные решения.

Этот день подходит для укрепления родственных отношений, решения вопросов, затрагивающих интересы всех членов семьи, а также совместных поездок. Жизненный потенциал достаточно высок, самочувствие будет неплохим.

Близнецы

Это во многих отношениях удачный день, приятный и легкий. Достижение поставленных целей дается легко, появляется возможность найти единомышленников и союзников. Ваши идеи находят понимание и одобрение, их реализация – вопрос времени. Возможно получение денег из неожиданного источника, не исключены ценные подарки, возвращение долгов. Прекрасный день для покупок, обустройства дома, обновления гардероба.

Счастье в любви уже не представляется чем-то недостижимым, перспективы развития романтических отношений очень хороши. Этот день будет щедрым на знакомства и развлечения, вероятна встреча с человеком, который надолго завладеет вашими мыслями.

Рак

Очень сильны позитивные тенденции, что позволяет добиться значительных успехов во многих сферах жизни. Вероятны выгодные сделки, можно рассчитывать на денежные поступления, возвращение долгов, подарки. Покупки будут удачными, об инвестициях в развитие собственного бизнеса тоже не придется жалеть. Деловые переговоры дадут отличный результат, если вы будете рассчитывать не только на свое обаяние, но и на профессиональные качества, навыки и умения.

Складывается благоприятная ситуация для перемен в личной жизни, можно рассчитывать на исполнение желаний. Удачное стечение обстоятельств позволит завязать интересные знакомства. Не упустите шанс отлично провести время, отправившись в неожиданное путешествие.

Лев

Очень хороши перспективы романтических отношений, день обещает быть удачным для влюбленных и тех, кто ищет свою «половинку». Прислушивайтесь к своей интуиции, сегодня ее подсказки будут верны и полезны. Не стоит заниматься только по-настоящему сложными делами, требующими физического и интеллектуального напряжения. Тем, кто собирается посетить многолюдные мероприятия или уделить время светской жизни, не следует экспериментировать с имиджем – вероятны неприятные неожиданности.