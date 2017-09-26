Остатки былой славы: Собчак в образе бабушки из 90-х не смогли узнать поклонники (ФОТО)
26 сентября 2017 г., 02:12
Сегодня в своем микроблоге известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала снимок, который расстроил ее поклонников.
Женщина превратилась в торговку из 90-х. На фото, которое Ксения Собчак опубликовала в своем "Инстаграме", она запечатлена в образе среднестатистической женщины из 90-х годов прошлого века. Поклонники Ксении Собчак едва смогли узнать свою любимицу. Они заявили, что старомодный образ ей совсем не идет, пишет 7d.org.ua.
А как вам такая Собчак? Пишите в комментариях!