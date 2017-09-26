Остатки былой славы: Собчак в образе бабушки из 90-х не смогли узнать поклонники (ФОТО)

Женщина превратилась в торговку из 90-х. На фото, которое Ксения Собчак опубликовала в своем "Инстаграме", она запечатлена в образе среднестатистической женщины из 90-х годов прошлого века. Поклонники Ксении Собчак едва смогли узнать свою любимицу. Они заявили, что старомодный образ ей совсем не идет, пишет 7d.org.ua.

Все эти деловые костюмы, макияж,феминизм, и призывы к прогрессу нах никому не нужны. Усталая, но ещё следящая за собой, несущая мясо женщина с яйцами это то, что нужно стране!!!! A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Sep 25, 2017 at 9:25am PDT

А как вам такая Собчак? Пишите в комментариях!