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Остатки былой славы: Собчак в образе бабушки из 90-х не смогли узнать поклонники (ФОТО)

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Ксения Собчак. | ФОТО: Maxim Kimmerling/

Сегодня в своем микроблоге известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала снимок, который расстроил ее поклонников.

Женщина превратилась в торговку из 90-х. На фото, которое Ксения Собчак опубликовала в своем "Инстаграме", она запечатлена в образе среднестатистической женщины из 90-х годов прошлого века. Поклонники Ксении Собчак едва смогли узнать свою любимицу. Они заявили, что старомодный образ ей совсем не идет, пишет 7d.org.ua.

А как вам такая Собчак? Пишите в комментариях!

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