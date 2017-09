Остатки былой славы: Собчак в образе бабушки из 90-х не смогли узнать поклонники (ФОТО)

Все эти деловые костюмы, макияж,феминизм, и призывы к прогрессу нах никому не нужны. Усталая, но ещё следящая за собой, несущая мясо женщина с яйцами это то, что нужно стране!!!!

