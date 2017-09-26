Невероятная история любви: пара нашла друг друга спустя 40 лет на Днях Эстонии в США

Дети живущих за границей эстонцев Матти Прима и Лилли Валге познакомились в возрасте 17 лет в лагере скаутов, передают «Семичасовые». Матти родом из Нью-Йорка, а Лилли появилась на свет в Канаде.

«Мы встретились в лагере и очень влюбились друг в друга», - говорит Лилли.

Но жизнь иногда бывает непредсказуемой, так, влюбленная парочка потеряла друг друга из виду.

«Мы прервали связь на 40 лет. Первые пару лет списывались, но потом...»

Матти вспомнил, что тогда у них не было денег, чтобы путешествовать, также не было ни Skype, ни Facebook.

Но в 2011 году они вновь случайно встретились на Днях Эстонии в США.

Матти Прима и Лилли Валге / TV3

«Мы посмотрели друг на друга, и, показалось, что этих 40 лет и не было!» - смеется Лилли.

По словам Матти, Лилли до сих пор такая же милая, как и при первой встрече 40 лет назад. В прошлом году пара поженилась.

Счастья и здоровья этой паре! Обязательно поделись этой новостью с друзьями в Facebook. Воспользуйся кнопкой «Поделиться».