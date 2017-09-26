Как правильно ссориться? Статистика

По статистике пары, которые ссорятся редко или не ссорятся вообще, считаются не крепкими, а их брак не долговечным. В связи с этим мы выделили несколько особенностей, как нужно ругаться, чтобы донести то что вас не устраивает до своего партнера и при этом не дать вашим отношениям закончиться, пишут Sex-news.ru.

Что нужно сделать?

Первое, что для этого нужно - это обстановка. Прежде чем начать ссориться оглянитесь вокруг, ругаться лучше без свидетелей, а если же таковые имеются, то лучше дождитесь, когда вы вернетесь домой. Дома тоже не каждое место подходит для ссоры, лучше если это будет не на кухне, чтобы потом не жалеть посуду…

Во-вторых нужно выбрать подходящее время. Не стоит ругаться вечером или поздно ночью, как наказание вас ждет плохой сон (и вашего партнера, кстати, тоже), на утро синяки и мешки под глазами и ко всему прочему пострадает ваша сексуальная жизнь. Дождитесь утра, ведь не зря говорят: «Утро вечера – мудрее».

И третье - самое главное старайтесь следить за вашими словами и руками. Ни в коем случае не сравнивайте своего партнера в этот момент с бывшем парнем, не вспоминайте про его бывших девушек. И главное – контролируйте во время ссоры ваши руки, чтобы она не переросла в нечто большее.

Вот и все, надеемся, что эти не сложные правила облегчат вам жизнь…