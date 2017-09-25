Ночное письмо читателя: проснулся в постели со своей сестрой...

«Вчера был день рождения у сестры, исполнилось ей 20 лет. Погуляли хорошо, как говорится. Но случилось непоправимое. Утром сегодняшнего дня где-то в 11:00 я проснулся в постели сестры, и она рядом. Все бы ничего, но мы оба были обнаженные. Я соскочил как ошалелый, и все указывало на то, что был секс. Это после всего осмотра вокруг. Сестра спит как ни в чем не бывало. Я просто толком ничего не помню. Теперь не знаю, как быть после этого случая. Как мне с ней об этом поговорить. И спать ложился я одетый, я это точно помню. Посоветуйте, как быть в этой ситуации. Хотел по шее надавать, жалко, сестра все-таки. Но за эту выходку я ей не прощу теперь никогда», - пишет 35-летний Андрей.

Комментирует психолог-консультант Светлана Анфисова:

- Нужно поговорить, не может быть, что ничего не помните, а вдруг она забеременеет от вас? Был ли секс защищенным, нужно больше информации. В худшем случае придется жениться на ней, :))).

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.