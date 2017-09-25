Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Ночное письмо читателя: проснулся в постели со своей сестрой...

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Секс. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Андрей в возрасте 35 лет проснулся в одной постели со своей сестрой. И всё было бы хорошо, если бы не отсутствие одежды на них. Читайте письмо мужчины ниже на Limon.ee.

«Вчера был день рождения у сестры, исполнилось ей 20 лет. Погуляли хорошо, как говорится. Но случилось непоправимое. Утром сегодняшнего дня где-то в 11:00 я проснулся в постели сестры, и она рядом. Все бы ничего, но мы оба были обнаженные. Я соскочил как ошалелый, и все указывало на то, что был секс. Это после всего осмотра вокруг. Сестра спит как ни в чем не бывало. Я просто толком ничего не помню. Теперь не знаю, как быть после этого случая. Как мне с ней об этом поговорить. И спать ложился я одетый, я это точно помню. Посоветуйте, как быть в этой ситуации. Хотел по шее надавать, жалко, сестра все-таки. Но за эту выходку я ей не прощу теперь никогда», - пишет 35-летний Андрей.

Комментирует психолог-консультант Светлана Анфисова:

- Нужно поговорить, не может быть, что ничего не помните, а вдруг она забеременеет от вас? Был ли секс защищенным, нужно больше информации. В худшем случае придется жениться на ней, :))).

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.

Наверх