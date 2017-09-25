Туда я точно не сунусь! Составлен рейтинг самых криминальных регионов России

Генпрокуратура РФ обнародовала список десяти самых криминальных российских регионов.

Возглавляет его по-прежнему Москва, где в первой половине текущего года было зарегистрировано почти 72 тысячи преступлений. На втором месте — Московская область, на третьем — Краснодарский край.

Далее в криминальном рейтинге расположились Челябинская область, Башкортостан, Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области. Замыкает список Татарстан.

При этом общий уровень преступности по стране за указанный период снизился на 13%. За первую половину 2017 года в России было зарегистрировано 1 030 193 преступления, пишет сайт kp.ru.

В апрельском рейтинге самых безопасных городов мира Москва расположилась на 205-й позиции с показателями «умеренного уровня преступности».