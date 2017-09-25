Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Туда я точно не сунусь! Составлен рейтинг самых криминальных регионов России

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Москва. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Лидер списка остался прежним, Подмосковье оказалось на втором месте, замыкает криминальную десятку Татарстан, пишет Ridus.ru.

Генпрокуратура РФ обнародовала список десяти самых криминальных российских регионов.

Возглавляет его по-прежнему Москва, где в первой половине текущего года было зарегистрировано почти 72 тысячи преступлений. На втором месте — Московская область, на третьем — Краснодарский край.

Далее в криминальном рейтинге расположились Челябинская область, Башкортостан, Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области. Замыкает список Татарстан.

При этом общий уровень преступности по стране за указанный период снизился на 13%. За первую половину 2017 года в России было зарегистрировано 1 030 193 преступления, пишет сайт kp.ru.

В апрельском рейтинге самых безопасных городов мира Москва расположилась на 205-й позиции с показателями «умеренного уровня преступности».

Наверх