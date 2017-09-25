Ей было 23 года: чемпионка по фитнес-бикини разбилась в страшной аварии

Спортсменка Диана Позднякова погибла в аварии под Курском. Девушка возвращалась с соревнований в Липецке, где она стала чемпионкой Липецкой области в номинации «Фитнес-бикини». Трагедия произошла на 148-м километре трассы Курск — Борисоглебск в Курской области, пишет Ridus.ru.
Автомобиль «Мицубиси», в котором Позднякова находилась вместе с тренером и двумя другими спортсменками, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Пежо». Во второй машине находились четыре человека — 22-летний водитель и три женщины.
От удара машины отбросило на обочину. У обоих автомобилей оказались смяты крыши и выбиты стекла. Водитель и три пассажирки «Мицубиси» погибли на месте. Одна из пассажирок «Пежо», 23-летняя девушка, скончалась в машине скорой помощи, сообщает Belnovosti.ru.
Президент Белгородской федерации бодибилдинга Сергей Алиев подтвердил гибель спорстсменки. «Буквально сегодня мы узнали о страшной трагедии, которая произошла ночью. Наша спортсменка — Позднякова Диана — возвращалась домой с соревнований из Липецка, где принимала участие в номинации „Фитнес-бикини“ и стала чемпионкой. Возвращаясь домой, попала в страшную катастрофу, в которой погибла на месте», — поделился он.
Судя по страничке Дианы в соцсети «ВКонтакте», она работала тренером в одном из фитнес-клубов Белгорода и часто участвовала в соревнованиях.