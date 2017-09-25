Ей было 23 года: чемпионка по фитнес-бикини разбилась в страшной аварии

Автомобиль «Мицубиси», в котором Позднякова находилась вместе с тренером и двумя другими спортсменками, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Пежо». Во второй машине находились четыре человека — 22-летний водитель и три женщины.

От удара машины отбросило на обочину. У обоих автомобилей оказались смяты крыши и выбиты стекла. Водитель и три пассажирки «Мицубиси» погибли на месте. Одна из пассажирок «Пежо», 23-летняя девушка, скончалась в машине скорой помощи, сообщает Belnovosti.ru.

Президент Белгородской федерации бодибилдинга Сергей Алиев подтвердил гибель спорстсменки. «Буквально сегодня мы узнали о страшной трагедии, которая произошла ночью. Наша спортсменка — Позднякова Диана — возвращалась домой с соревнований из Липецка, где принимала участие в номинации „Фитнес-бикини“ и стала чемпионкой. Возвращаясь домой, попала в страшную катастрофу, в которой погибла на месте», — поделился он.

Судя по страничке Дианы в соцсети «ВКонтакте», она работала тренером в одном из фитнес-клубов Белгорода и часто участвовала в соревнованиях.