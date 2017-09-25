Страшно до ужаса! Журналисты побывали в Нарве там, куда по ночам лучше не ходить (ВИДЕО)
25 сентября 2017 г., 20:20
Журналисты программы Reporter на Kanal 2 спрашивали у местных жителей, считают ли они свой ночной город безопасным. Женщина-дворник сказала, что она спокойно убирает по ночам, к ней никто не пристает.
Таксисты рассказали, что нет у них в городе таких мест, куда они отказываются ехать на вызов. Конечно, они признают, что клиенты буйные бывают, но это везде так.
Один из местных поваров – Егор – рассказал, что в пятницу и субботу по ночам небезопасно, так как многие люди идут в клубы. Конечно, журналисты показали и скандально известную «Таблетку», которая расположена по улице Мыйза, 1. Днем там всё в полном порядке. А вот ночью?
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