Этот муж настолько одержим своей женой, что хвастается ее телом в Instagram (ФОТО)

Instagram-аккаунт @MyWifeInStockings приветствует всех мужчин, желающих полюбоваться на откровенные снимки жены владельца странички, главным элементом одежды (или ее отсутствия) которой являются эротичные чулки.

Анонимная жена, о которой идет речь, красива и сексуальна, а также обладает ошеломительной фигурой и длинными ногами, что привлекло уже более 232 тыс. поклонников. Вместо того, чтобы тщательно прятать свою красивую жену от чужих глаз, муж хвастается ею.

А что вы скажете на такую инициативу любящего мужа?

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