Эстонский певец Сергей Сумин встретился в Москве с Юрием Аксютой и показал закулисье шоу «Голос» (ФОТО)

По словам русского артиста из Эстонии, в «Голосе» его зрители не увидят, поскольку он там всего лишь на экскурсии, не в качестве участника. Кроме этого, Сергей поделился снимком, сделанным в момент знакомства с Юрием Аксютой. Кстати, Юрий Аксюта родился в Таллинне.

Напомним, что эстонский певец Кристьян Касеару недавно участвовал в шоу «Голос», но потерпел неудачу.

Члены жюри были удивлены, что артист выбрал именно эту песню и решил петь ее на русском языке.

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