Вот какой тип алкоголя приводит к потрясающему сексу

Употребление алкоголя в общем повышает уровень счастья. Но среди всех спиртных напитков существует Священный Грааль, который может помочь и мужчинам, и женщинам получать больше наслаждения от секса, пишет Soulpost.ru.

Новые исследования показывают, что, два бокала красного вина, выпиваемые каждый день, усиливают ваш секс-драйв. Этому способствуют кверцетин и флаванол, содержащиеся в красном вине.

Согласно исследованию, мужчина, который потребляет два бокала красного вина в день, имеет более высокий уровень тестостерона, чем парень, который вообще не пьет красное вино.

Красное вино, вероятно, влияет и на готовность женщины к сексу, усиливая приток крови к чувствительным частям ее тела, известным как «эрогенные зоны». Следовательно, она становится супервозбужденной.