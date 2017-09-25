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Известный актер упал в реку с Карлова моста в Праге и умер

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Свеча. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

По версии полицейских, инцидент является несчастным случаем, а не попыткой суицида.

В одной из пражских больниц скончался известный актер. Известно, что 80-летний Ян Тршиска получил серьезные травмы при падении с Карлова моста в реку Влтава 23 сентября, передает Life.

Фото: Scanpix

Актера вытащили из воды два польских спасателя, которые случайно оказались рядом на борту речного парохода. После этого он был госпитализирован. Правоохранители ведут расследование и просят всех свидетелей произошедшего дать показания.

Фото: Scanpix

Тршиска сыграл почти в 90 фильмах, таких как "Где одного алиби мало", "Происки в стране чудес", "Дух тьмы", "Народ против Ларри Флинта", "Смертельная паутина", "Ронин" и другие. Также чешско-американский актeр много играл в театре. В 2002 году он был удостоен премии имени Альфреда Радока за роль короля Лира в одноимённой пьесе Шекспира, сыгранной в Пражском Граде во время Шекспировского фестиваля.

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